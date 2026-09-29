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Опубликовано 29 сентября, 08:36

В Новоуральске задержали лидера ОПГ, присваивавшей выплаты бойцов СВО

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Новоуральске Свердловской области задержали 48-летнего Тараса Градиля, которого считают лидером преступной группировки. По сведениям источника URA.ru, её участники вымогали деньги и незаконно присваивали выплаты бойцов СВО.

В Новоуральске задержали лидера ОПГ. Видео © URA.ru

Один из эпизодов с деньгами военнослужащих стал основанием для уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Предположительно, группировка также выдавала займы под проценты: получив от должников расписки, её представители затем переоформляли чужое имущество.

По предварительной информации, в ОПГ входили около 20 человек. Участники занимались фейс-контролем в ночных клубах Новоуральска и Верх-Нейвинска, привлекая к этой работе молодёжь. Как утверждает собеседник издания, они провоцировали конфликты, избивали и запугивали местных жителей.

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Ранее в Свердловской области передали в суд дело восьми предполагаемых участников ОПГ с «адской мойки» в Каменске-Уральском. По версии следствия, фигуранты похищали и истязали людей, вымогали деньги и совершали грабежи. Потерпевшими признаны 15 человек, включая несовершеннолетних.

Больше новостей о ЧП и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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