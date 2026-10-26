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Опубликовано 26 октября, 12:29

ФАС начала штрафовать УК за недопуск интернет-провайдеров в дома

Обложка © ТАСС / URA.RU / Андреев Владимир

Обложка © ТАСС / URA.RU / Андреев Владимир

Управляющим компаниям в России грозят штрафы до 500 тысяч рублей за отказ пускать интернет-провайдеров в многоквартирные дома. При повторном нарушении сумма может вырасти до миллиона рублей. По информации Life.ru, Федеральная антимонопольная служба уже начала применять новые полномочия и возбудила первые дела в отношении организаций, препятствующих работе операторов связи.

Новые правила действуют с 6 августа 2026 года после внесения изменений в КоАП РФ. Теперь административная ответственность предусмотрена не только за прямой отказ допустить специалистов в технические помещения, но и за взимание платы за размещение и эксплуатацию сетей связи, а также другие препятствия при монтаже, обслуживании или демонтаже оборудования.

Одно из первых дел возбуждено в Томской области. Там жилищный кооператив не допустил сотрудников «Ростелекома» в многоквартирный дом для проведения необходимых работ. В Тюменской области антимонопольщики рассматривают вопрос о привлечении к ответственности ТСН «Радуга», которое, по данным ведомства, помешало компании «Интеллект Телеком» восстановить работоспособность оборудования.

За подобные нарушения должностным лицам предусмотрены штрафы от 10 до 40 тысяч рублей, а юридическим — от 100 до 500 тысяч. Если организация повторно нарушит правила, взыскание увеличится до 600 тысяч — 1 миллиона рублей. Должностным лицам при повторном нарушении также может грозить дисквалификация на срок до трёх лет.

В ФАС напомнили, что жильцы вправе самостоятельно выбирать поставщика интернет-услуг. Для подключения достаточно подать заявление оператору, который в течение 30 дней должен проверить техническую возможность предоставления доступа к сети. Если управляющая компания препятствует необходимым работам, провайдер может обратиться с жалобой в антимонопольную службу.

Новые меры призваны не допустить ситуаций, когда жители фактически оказываются привязаны к единственному поставщику интернета из-за ограничений со стороны управляющей организации. ФАС намерена продолжать проверки и применять санкции к нарушителям.

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Ранее Life.ru сообщал, что ФАС решила оштрафовать управляющие компании ПИК и провайдера «Ловител» за ограничение доступа конкурентов в жилые дома. Антимонопольщики установили, что жильцы ряда комплексов в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге не могли свободно выбирать поставщика связи. После вмешательства ведомства оператор разработал порядок допуска других компаний к кабельной инфраструктуре, однако провайдеры вновь пожаловались на препятствия при подключении. В отношении «Ловител» предусмотрен оборотный штраф, размер которого зависит от выручки на рынке интернет-услуг.

Больше новостей об управляющих компаниях, коммунальных услугах и правах жильцов — в разделе «ЖКХ» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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