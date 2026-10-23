Путин поручил ФАС не допустить необоснованного роста цен на газовое оборудование
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) усилить контроль за стоимостью газового оборудования и услуг по его установке в частных домовладениях. Соответствующие меры должны предотвратить необоснованное повышение цен.
Работу ФАС предстоит провести совместно с органами власти российских регионов. Ведомству необходимо проверить, как формируются цены на оборудование и его монтаж, а также принять меры против необоснованного удорожания.
Особое внимание поручено уделить стоимости услуг, которые граждане оплачивают при оснащении домов газовым оборудованием.
Доклад о результатах проведённой работы необходимо представить до 15 декабря.
Ранее Life.ru сообщал о планах ФАС изменить регулирование газоснабжения и стоимости обслуживания газового оборудования. Ведомство совместно с другими органами власти разрабатывает план обновления правил в газовой отрасли, в том числе рассматривает передачу части полномочий регионам. Кроме того, до конца 2026 года ФАС намерена завершить установление ставок на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.