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Регион
Опубликовано 23 октября, 21:31

Путин поручил ФАС не допустить необоснованного роста цен на газовое оборудование

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) усилить контроль за стоимостью газового оборудования и услуг по его установке в частных домовладениях. Соответствующие меры должны предотвратить необоснованное повышение цен.

Работу ФАС предстоит провести совместно с органами власти российских регионов. Ведомству необходимо проверить, как формируются цены на оборудование и его монтаж, а также принять меры против необоснованного удорожания.

Особое внимание поручено уделить стоимости услуг, которые граждане оплачивают при оснащении домов газовым оборудованием.

Доклад о результатах проведённой работы необходимо представить до 15 декабря.

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Ранее Life.ru сообщал о планах ФАС изменить регулирование газоснабжения и стоимости обслуживания газового оборудования. Ведомство совместно с другими органами власти разрабатывает план обновления правил в газовой отрасли, в том числе рассматривает передачу части полномочий регионам. Кроме того, до конца 2026 года ФАС намерена завершить установление ставок на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

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Матвей Константинов
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