ФАС заявила о переходе к более адресным тарифам на электроэнергию

В 2027 году дифференцированные тарифы на электроэнергию будут действовать в 79 регионах России. К системе, при которой стоимость электричества зависит от объёма потребления, присоединится Владимирская область. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Геннадий Магазинов на Всероссийской тарифной конференции.

ФАС также подготовила проект постановления правительства, предусматривающий изменение порогового значения первого диапазона потребления электроэнергии. Именно от этих границ зависит, какой тариф применяется при расчёте платы за свет. Конкретные параметры будущих изменений ведомство пока не назвало.

Дифференцированная система предполагает, что при небольшом потреблении электроэнергия оплачивается по более низкой ставке, а при превышении установленных объёмов стоимость киловатт-часа возрастает. По замыслу регулятора, такой механизм должен сделать тарифы более адресными и стимулировать рациональное использование электричества.

Одновременно ФАС меняет правила расчёта расходов электросетевых компаний. Уже 11 регионов полностью перешли на эталонный принцип регулирования, при котором затраты организаций оцениваются по установленным нормативам. Кроме того, в 2026 году заключено 51 регуляторное соглашение. Впервые к этому механизму присоединились Волгоградская, Костромская и Тверская области, а также Республика Тыва.

Изменения затронули и производителей электроэнергии. ФАС проанализировала финансовые результаты поставок по регулируемым договорам, изучив данные 247 электростанций и более 450 генерирующих объектов. Правительство уже утвердило постановление, позволяющее актуализировать обоснованные расходы на топливо при расчёте соответствующих тарифов.

Отдельное внимание ведомство уделяет газоснабжению. ФАС совместно с другими органами власти разрабатывает план обновления регулирования отрасли, включая возможную передачу части полномочий регионам. До конца 2026 года также планируется завершить установление ставок на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.