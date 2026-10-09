«Лаборатории тупо нет»: В России может возникнуть проблема с «газификацией» авто

В России может возникнуть дефицит газобаллонного оборудования для автомобилей из-за нехватки зарубежных комплектующих и сложностей с сертификацией. Даже при наличии необходимых деталей производители рискуют столкнуться с невозможностью официально вывести новые системы на рынок. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По словам специалиста, российские предприятия изготавливают преимущественно газовые баллоны. Остальные важные элементы, включая форсунки, редукторы и электронные системы управления, ранее закупались в Италии и Польше. Однако проблема заключается не только в импортных поставках.

Каждый комплект должен пройти обязательные испытания и получить документы, подтверждающие безопасность. Процедура предусматривает серьёзные проверки, вплоть до обстрела баллонов для оценки их прочности.

При этом, как утверждает Шапарин, в стране отсутствует аккредитованная лаборатория, способная выполнить весь необходимый комплекс исследований. Даже НАМИ не располагает соответствующей областью аккредитации.

«Открываешь базу, ищешь лабораторию, и не находишь. Её просто тупо физически нет», — заявил эксперт.

Ситуацию осложняет приближающееся окончание срока действия ранее выданных сертификатов. Без новых разрешений производители и поставщики не смогут легально реализовывать оборудование. Решить проблему, по мнению специалиста, поможет создание полноценной испытательной базы.

Под угрозой может оказаться и государственная программа перевода транспорта на газ. При этом сложности с допуском новых комплектов не следует путать с проверками уже установленных систем.

Несмотря на подорожание топлива, автовладельцы продолжают выбирать газ ради экономии. Особенно востребован пропан в южных регионах, где широко развита сеть соответствующих заправок. Шапарин считает, что расходы на переоборудование не всегда сводят финансовую выгоду к нулю.

Ранее Life.ru сообщал о росте спроса на установку газобаллонного оборудования в России. Летом количество заявок на перевод автомобилей на газ увеличивалось на 30–35%. Одновременно заметно выросла и стоимость самого переоборудования.