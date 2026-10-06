Газовое оборудование для машин может стать недоступным в России

Установка газобаллонного оборудования на автомобили в России может оказаться под угрозой из-за нехватки импортных комплектующих и проблем с их сертификацией. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на главу Национального автомобильного союза Антона Шапарина.

По данным канала, внутри страны сейчас выпускают преимущественно баллоны, тогда как ключевые элементы систем поступают из-за рубежа. Речь идёт о форсунках, редукторах и электронных блоках управления, значительная часть которых ранее поставлялась из Италии и Польши.

Запасы такого оборудования постепенно сокращаются. Одновременно истекают сроки действия сертификатов, по которым многие комплекты ГБО допущены к продаже и установке. Для продления документов необходимо вновь проводить полный цикл испытаний. Шапарин утверждает, что число лабораторий, способных выполнить все обязательные проверки, заметно сократилось, а оставшиеся площадки могут проводить лишь часть необходимых процедур.

Одно из испытаний касается прочности газовых баллонов. В частности, их проверяют на устойчивость к повреждениям, в том числе с применением огнестрельного оружия, чтобы убедиться в безопасности конструкции. Если производители и поставщики не смогут получить новые сертификаты, легальная установка комплектов может затормозиться или вовсе остановиться, предупреждает Шапарин.

При этом интерес россиян к газовому топливу в последние месяцы, напротив, растёт. По оценкам отраслевых экспертов, летом количество заявок на установку ГБО увеличивалось на 30–35%, а стоимость переоборудования заметно выросла.

Ранее Life.ru разбирался, во сколько обходится содержание автомобиля в России в 2026 году. Топливо остаётся одной из крупнейших статей расходов автовладельцев, поэтому часть водителей рассматривает переход на газ как способ сократить затраты. Life.ru также рассказывал о плюсах и рисках установки ГБО.