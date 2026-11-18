Тарифы на отопление и горячую воду для части потребителей Сахалинской области снизились почти вдвое после вмешательства Федеральной антимонопольной службы. Проверка выявила в расчётах коммунальных платежей 508 миллионов рублей экономически необоснованных расходов. Об этом сообщили в ФАС России.

С 1 октября 2026 года тарифы для потребителей компании «Интеллектуальные коммунальные системы Корсаков», не относящихся к населению, уменьшились на 49,8% по сравнению с первоначально установленными значениями. Изменения затронули в том числе малый и средний бизнес.

Нарушения обнаружили при проверке тарифов на 2025–2026 годы. Выяснилось, что Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области неправильно учитывала налог на имущество по объектам, которые только планировалось ввести в эксплуатацию. Ошибки также нашли в расчётах выпадающих расходов и при проведении тарифных корректировок.

Кроме того, региональный регулятор включал в тарифы нормативную прибыль и налог на прибыль, не проанализировав мероприятия инвестиционной программы коммунальной организации. ФАС потребовала устранить нарушения и пересмотреть расчёты.

После исполнения предписания сократились не только тарифы для бизнеса, но и выплаты ресурсоснабжающей организации из регионального бюджета. Расходы Сахалинской области на компенсацию разницы между тарифами уменьшились на 395 миллионов рублей.

Контроль коммунальных тарифов ведётся и в других регионах страны. Life.ru рассказывал, что ФАС выявила более 102 миллиардов рублей экономически необоснованных расходов в сфере ЖКХ за 2023–2025 годы. По итогам проверок ведомство добилось пересмотра тарифов в нескольких субъектах России. В частности, в Пермском крае стоимость теплоснабжения снизилась на 30,3%, а в Республике Алтай тарифы на вывоз мусора сократили на 27,8%.