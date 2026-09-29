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Регион
Опубликовано 29 сентября, 12:38

ФАС продолжила проверки топливного рынка из-за цен на бензин

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Федеральная антимонопольная служба продолжает проверять товаропроводящие цепочки на топливном рынке и принимать меры против необоснованного роста цен. Об этом сообщили в Правительстве России по итогам совещания, которое провёл вице-премьер Александр Новак.

На встрече представители ФАС доложили о результатах работы с участниками рынка. В кабмине подчеркнули, что проверки цепочек поставок топлива продолжаются, одновременно ведомство следит за ценообразованием и принимает меры при выявлении нарушений.

Ситуация на топливном рынке остаётся в центре внимания властей. В совещании под руководством Новака также участвовали представители Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Петербургской биржи и нефтяных компаний.

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Ранее ФАС выдала участникам топливного рынка 88 предупреждений и возбудила 55 антимонопольных дел. После исполнения 51 предупреждения компании снизили цены. Глава службы Максим Шаскольский подчёркивал, что стоимость моторного топлива находится под постоянным контролем ведомства.

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Юрий Лысенко
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