ФАС продолжила проверки топливного рынка из-за цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба продолжает проверять товаропроводящие цепочки на топливном рынке и принимать меры против необоснованного роста цен. Об этом сообщили в Правительстве России по итогам совещания, которое провёл вице-премьер Александр Новак.

На встрече представители ФАС доложили о результатах работы с участниками рынка. В кабмине подчеркнули, что проверки цепочек поставок топлива продолжаются, одновременно ведомство следит за ценообразованием и принимает меры при выявлении нарушений.

Ситуация на топливном рынке остаётся в центре внимания властей. В совещании под руководством Новака также участвовали представители Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Петербургской биржи и нефтяных компаний.

Ранее ФАС выдала участникам топливного рынка 88 предупреждений и возбудила 55 антимонопольных дел. После исполнения 51 предупреждения компании снизили цены. Глава службы Максим Шаскольский подчёркивал, что стоимость моторного топлива находится под постоянным контролем ведомства.