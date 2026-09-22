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Опубликовано 22 сентября, 10:12

ФАС проверяет цены на маргарин после обращения хлебопёков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / itor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / itor

ФАС России проводит анализ финансово-экономических показателей крупнейших производителей маргарина. Об этом сообщила служба после призыва Национальныого союза хлебопечения проверить обоснованность роста цен на масложировую продукцию.

В связи с поступающей информацией об изменении цен на маргарин для хлебопекарной отрасли ФАС России проводит анализ финансово-экономических показателей деятельности крупнейших производителей этой продукции за 2025–2026 годы для оценки обоснованности устанавливаемых оптово-отпускных цен.

В службе подчеркнули, что при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры реагирования.

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Ранее Life.ru писал, что по данным ФАС, соглашения между властями, сетями и поставщиками помогли снизить среднюю наценку на отдельные товары в 19 регионах — с 19,8% до 11,2%. В Ивановской области наценка упала с 30% до 10%, в Калужской — с 27,5% до 10%, в Новосибирской — с 24% до 8,2%. В семи регионах такие товары продавались почти на 10% дешевле аналогов, а их доля в продажах категории составила в среднем 32,9%.

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Анастасия Никонорова
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