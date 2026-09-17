Себестоимость 2 рубля, а продают за 50: В ГД требуют проверить цены на пакеты в магазинах

Торговые сети следует проверить из-за высоких наценок на пакеты, закупочная стоимость которых может начинаться от двух рублей, тогда как покупателям их порой предлагают за 50 рублей. Магазины следует обязать заранее показывать стоимость упаковки, а для пенсионеров и других льготников нужно предусмотреть бесплатную или максимально дешёвую альтернативу. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с Life.ru.

История с пакетами за 30, 50 и 100 рублей — не единичный случай, а системная проблема. Сегодня в магазинах ценники на пакеты либо отсутствуют, либо не соответствуют реальной стоимости. Покупатель узнаёт цену только на кассе, когда чек уже пробит. Для пенсионера, который живёт на пенсию, это удар по бюджету. Пора навести порядок: обязать торговые сети указывать стоимость пакета на видном месте до оплаты и проверить, насколько обоснованы такие наценки. Каплан Панеш Депутат

Закупочная стоимость полиэтиленового пакета для торговых сетей составляет от 2 до 6 рублей. При продаже в розницу наценка достигает 200%, а в отдельных случаях оказывается значительно выше. Федеральная антимонопольная служба уже проводила проверки по этому поводу. Ряд сетей подозревали в ценовом сговоре из-за синхронного повышения стоимости пакетов до одинакового уровня, отметил депутат.

При этом во многих магазинах ценники на пакеты в кассовой зоне отсутствуют, что является прямым нарушением прав потребителей.

«Я предлагаю внести изменения в правила торговли, обязав все торговые точки размещать цену на пакеты и другую сопутствующую упаковку на видном месте до момента оплаты. Ввести ответственность за отсутствие ценника — вплоть до штрафов, сопоставимых с нарушением правил продажи», — заявил собеседник.

Он добавил, что ФАС следует провести повторный анализ наценок на пакеты во всех крупных сетях и в случае выявления необоснованного завышения — потребовать снижения стоимости.

Кроме того, для пенсионеров и других льготных категорий граждан можно предусмотреть бесплатную альтернативу — например, бумажный пакет либо многоразовую сумку по символической цене, заметил парламентарий.

«Пакет — это не предмет роскоши, а базовая необходимость. Когда за кусок полиэтилена просят 50 рублей, а цену показывают только на кассе, это не торговля, а лотерея. Пенсионер не должен платить за то, что не видит цены заранее. Пора навести порядок в этой сфере», — заключил он.

Ранее Life.ru рассказывал, что продажа пластиковых пакетов может приносить российским ретейлерам десятки миллиардов рублей в год. При закупочной цене около 2,5–3 рублей пакет на кассе может стоить 9,99 рубля. При ежегодных продажах порядка 11 млрд штук их совокупная розничная стоимость приближается к 110 млрд рублей.