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Регион
Опубликовано 22 сентября, 13:26

ФАС: Расходы энергокомпаний на защиту от БПЛА не повысят тарифы для населения

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Расходы сетевых компаний на защиту сотрудников и энергообъектов от средств поражения не должны привести к росту тарифов на электроэнергию для населения. Это отдельно подчеркнули в Федеральной антимонопольной службе, комментируя новый проект приказа.

«ФАС России подчёркивает, что изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения. Они, как и прежде, будут устанавливаться с учётом всех ограничений предельных индексов платы граждан», — сообщили в ведомстве.

Проект предусматривает включение таких затрат в перечень неподконтрольных расходов сетевых организаций. Учитывать их в необходимой валовой выручке смогут только по решению федеральных или региональных органов регулирования и в тех субъектах, где такие меры действительно потребуются.

Речь может идти о защите персонала, создании защитных сооружений для оборудования, усилении охраны, а также закупке систем обнаружения и противодействия беспилотникам и другой специальной техники.

При этом часть затрат регионы смогут компенсировать сетевым организациям через субсидии из местных бюджетов. В ФАС подчёркивают, что механизм должен позволить финансировать дополнительные меры безопасности без автоматического переноса этих расходов в платежи населения.

Путин: Энергокомпании не должны перекладывать затраты на потребителей
Путин: Энергокомпании не должны перекладывать затраты на потребителей

Ранее Life.ru писал, что правительство обсуждало господдержку компаний, которые вкладываются в защиту критической инфраструктуры от беспилотников. Речь шла как о предприятиях, уже понёсших расходы на безопасность объектов, так и о компаниях, пострадавших от атак БПЛА. Для проработки таких мер была создана специальная правительственная подкомиссия. Одной из её задач стало обеспечение бесперебойной работы критически важной инфраструктуры.

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Александра Мышляева
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