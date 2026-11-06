Федеральная антимонопольная служба России возбудила 76 дел и выдала 109 предупреждений участникам рынка нефтепродуктов из-за признаков нарушения антимонопольного законодательства. Из них 75 предупреждений уже исполнены. Об этом сообщили в правительстве РФ по итогам совещания, посвящённого ситуации с топливом.

«В настоящее время возбуждено 76 дел, выдано 109 предупреждений, из которых 75 уже исполнено», — говорится в сообщении кабмина.

Помимо проверок, власти продолжают заключать соглашения с независимыми автозаправочными станциями, чтобы стабилизировать цены на бензин и дизельное топливо. На данный момент подписано 154 таких документа в 53 регионах России.

Ещё 3 ноября ФАС сообщала о 146 соглашениях в 52 субъектах. Таким образом, за несколько дней количество договорённостей увеличилось на восемь, а к программе присоединился ещё один регион. <Cite ref="turn853466search1"/>

На совещании представители региональных властей также доложили о поставках нефтепродуктов, работе автозаправочных сетей, динамике цен и сформированных запасах топлива. Отдельное внимание уделили обеспечению местных рынков бензином и дизелем.

Ситуацию рассмотрели в Липецкой, Тамбовской и Ульяновской областях, Санкт-Петербурге, Приморском крае, а также в республиках Адыгея и Ингушетия.