ФАС возбудила 76 дел о нарушениях на топливном рынке России
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Федеральная антимонопольная служба России возбудила 76 дел по фактам предполагаемых нарушений на топливном рынке с начала 2026 года. Кроме того, участникам рынка выдали 125 предупреждений, из которых 99 уже исполнены. Об этом сообщили в Правительстве РФ.
Власти продолжают принимать меры для стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Совместно с нефтяными компаниями прорабатываются увеличение производства нефтепродуктов, дополнительные поставки топлива из-за рубежа и улучшение логистики.
Особое внимание уделяется работе независимых автозаправочных станций. По данным кабмина, заключение соглашений между региональными властями и владельцами таких АЗС для стабилизации ценовой ситуации фактически завершено. Эти договорённости призваны сдерживать необоснованный рост стоимости топлива и обеспечивать более предсказуемую ситуацию на региональных рынках.
Вице-премьер Александр Новак также поручил проанализировать логистические цепочки поставок нефтепродуктов. Это необходимо, чтобы своевременно выявлять возможные ограничения при транспортировке бензина и дизеля и принимать меры для их устранения. Правительство продолжит следить за обеспеченностью регионов топливом и работой автозаправочных сетей. ФАС, в свою очередь, сохраняет контроль за соблюдением антимонопольного законодательства участниками рынка.
Ранее Life.ru сообщал, что к началу ноября 52 региона России заключили 146 соглашений для сдерживания цен на бензин и дизельное топливо. Договорённости с независимыми АЗС заключались при содействии ФАС. Ведомство также продолжало мониторинг цен в связи с сезонным переходом на зимние сорта дизельного топлива.