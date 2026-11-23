Федеральная антимонопольная служба России возбудила 76 дел по фактам предполагаемых нарушений на топливном рынке с начала 2026 года. Кроме того, участникам рынка выдали 125 предупреждений, из которых 99 уже исполнены. Об этом сообщили в Правительстве РФ.

Власти продолжают принимать меры для стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Совместно с нефтяными компаниями прорабатываются увеличение производства нефтепродуктов, дополнительные поставки топлива из-за рубежа и улучшение логистики.

Особое внимание уделяется работе независимых автозаправочных станций. По данным кабмина, заключение соглашений между региональными властями и владельцами таких АЗС для стабилизации ценовой ситуации фактически завершено. Эти договорённости призваны сдерживать необоснованный рост стоимости топлива и обеспечивать более предсказуемую ситуацию на региональных рынках.

Вице-премьер Александр Новак также поручил проанализировать логистические цепочки поставок нефтепродуктов. Это необходимо, чтобы своевременно выявлять возможные ограничения при транспортировке бензина и дизеля и принимать меры для их устранения. Правительство продолжит следить за обеспеченностью регионов топливом и работой автозаправочных сетей. ФАС, в свою очередь, сохраняет контроль за соблюдением антимонопольного законодательства участниками рынка.