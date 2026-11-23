Средняя наценка на самые дешёвые социально значимые продукты в крупнейших торговых сетях России опустилась до рекордных 0,3%. Это минимальный показатель с 2021 года, когда Федеральная антимонопольная служба начала следить за ценообразованием на такие товары. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

За пять лет средняя наценка на продукты «первой цены» сократилась с 22,2% до 0,3%, то есть на 21,9 процентного пункта. Речь идёт о наиболее доступных товарах в 24 категориях социально значимого продовольствия, а также столовой свёкле.

Сильнее всего с начала 2026 года, по данным ведомства, снизились наценки на баранину — на 16,2%, а также на пшеничный хлеб, булочные изделия и пшено — на 13,5%. В число лидеров вошли гречка с показателем 11,1%, свинина — 8,6%, говядина и куриные яйца — по 6,3%.

В ФАС связывают такую динамику с добровольными ограничениями, которые торговые сети начали вводить по предложению ведомства. Многие ретейлеры согласились удерживать наценки на отдельные востребованные продукты в пределах 5–10%, чтобы сделать базовые товары доступнее для покупателей.

При этом дешёвые позиции занимают заметное место в продажах. В третьем квартале 2026 года на них приходилось в среднем 26,9% объёма реализации социально значимых продуктов в опрашиваемых федеральных сетях.

Антимонопольная служба намерена и дальше отслеживать закупочные и розничные цены, а также объёмы поставок и продаж продовольствия. Если проверка выявит признаки нарушения законодательства, ведомство примет меры реагирования.

Ранее Life.ru сообщал о новой масштабной проверке наценок в крупнейших торговых сетях. 18 ноября ФАС запросила у ретейлеров данные о закупочных и розничных ценах по 26 категориям продуктов за период с августа по октябрь 2026 года. Ведомство намерено выяснить, насколько изменение стоимости товаров у поставщиков отражается на ценниках для покупателей. Незадолго до этого ФАС и Минсельхоз призвали магазины снижать розничные цены вслед за оптовыми. На совместном совещании представители ведомств также обсудили повышение прозрачности продовольственного рынка и развитие биржевой торговли.