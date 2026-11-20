Красная икра в крупных торговых сетях с начала ноября подешевела почти на 10%. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на главу АКОРТ Станислава Богданова.

Сейчас килограмм деликатеса стоит в среднем 15 920 рублей. При этом покупателям доступны небольшие упаковки: баночку весом 95 граммов можно найти по цене от 400 рублей. Минимальная стоимость такой фасовки за год практически не изменилась.

В ассоциации также подсчитали, сколько россиянам придётся потратить на традиционные новогодние бутерброды с красной икрой. Самый бюджетный набор продуктов обойдётся в 520 рублей. Помимо баночки икры за 400 рублей, в него входят пшеничный батон весом 350 граммов стоимостью от 20 рублей и пачка сливочного масла за 100 рублей.

По словам Богданова, цены на красную икру во многом зависят от результатов лососёвой путины. Объёмы вылова меняются циклично: после удачного сезона обычно следует спад, а затем начинается новый подъём. В 2026 году отрасль переживает именно период снижения уловов.

Несмотря на это, торговые сети уже готовятся к праздничному ажиотажу. На красную икру приходится почти половина продаж всей икры в денежном выражении, а самый высокий спрос на неё традиционно фиксируют в последние недели декабря.

За две недели ноября ассортимент деликатеса в крупных магазинах увеличился более чем на 15%. Теперь в зависимости от торговой сети покупатели могут выбирать от двух до 45 разновидностей красной икры.

Ранее Life.ru сообщал о прогнозе рыбопромышленников по срокам прекращения роста цен на красную икру. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев объяснял подорожание слабой лососёвой путиной 2026 года и завышенными закупочными ценами. По его оценке, колебания на рынке могут прекратиться в течение полутора-двух месяцев.