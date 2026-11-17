Рост стоимости красной икры в России может прекратиться в течение полутора-двух месяцев. Причиной подорожания стала неудачная лососёвая путина 2026 года, однако нынешние скачки цен не имеют достаточных экономических оснований. Такой прогноз представил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«Спекулятивное ценовое галопирование на рынке красной икры прекратится в ближайшие полтора-два месяца, оснований для такой амплитуды цен объективных нет», — заявил эксперт на конференции, посвящённой ситуации на рынке деликатеса.

По словам Зверева, ещё одну-две недели рынок будет испытывать колебания. Некоторые продавцы ранее завысили закупочные цены, ориентируясь на чрезмерно пессимистичные прогнозы вылова, и теперь вынуждены работать в сложившихся условиях.

Ранее Life.ru сообщал, что Минсельхоз объяснил сокращение добычи красной икры неблагоприятными природными и климатическими условиями. Лососёвая путина 2026 года оказалась значительно слабее первоначальных ожиданий. К концу октября российские рыбаки добыли около 100 тысяч тонн тихоокеанских лососей вместо прогнозируемых 227 тысяч тонн. Специалисты предупредили, что снижение вылова неизбежно отразится на предложении деликатеса на внутреннем рынке.