ФАС выявила нарушения на 31 млрд рублей при закупках по нацпроектам

Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения при закупках по национальным проектам на сумму более 31 млрд рублей. Всего проверка охватила контракты общей стоимостью свыше 330 млрд рублей, сообщил руководитель ФАС Максим Шаскольский на пленарной сессии международной конференции в сфере закупок.

По его оценке, обнаруженные нарушения затронули почти каждый десятый рубль из проверенного объёма.

«По национальным проектам мы проверили закупки на сумму свыше 330 млрд рублей. Нарушения выявлены более чем на 31 млрд рублей — это почти каждый десятый проверенный рубль», — сказал он.

Ранее Life.ru рассказывал о выявлении антиконкурентных соглашений в 89 регионах России. За первое полугодие 2026 года подобные случаи затронули 4945 закупок на общую сумму 198,5 млрд рублей. За шесть месяцев антимонопольщики возбудили 161 дело о сговорах и координации экономической деятельности, а по результатам разбирательств приняли 131 решение о нарушении законодательства.