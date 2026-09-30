ФАС взялась за бензин: Из-за цен на АЗС завели уже 58 дел
ФАС возбудила 58 дел из-за нарушений на топливном рынке
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Федеральная антимонопольная служба возбудила 58 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Основанием стали признаки нарушения закона о защите конкуренции, сообщили в ведомстве.
Одновременно участники рынка получили 91 предупреждение. В ФАС отметили, что большая часть выявленных нарушений приходится на независимых игроков розничного топливного рынка.
Антимонопольная служба продолжает следить за формированием цен на бензин и дизельное топливо на АЗС. Территориальные управления ведомства контролируют ситуацию как на розничном, так и на других сегментах рынка нефтепродуктов.
Параллельно власти используют механизм соглашений о стабилизации цен. Он позволяет регионам договариваться с независимыми операторами АЗС об условиях ценообразования в рамках постановления Правительства № 662. Такие соглашения уже заключены в 15 регионах. ФАС намерена контролировать их исполнение.
Ранее Life.ru рассказывал, что к 23 сентября ФАС выдала участникам топливного рынка 88 предупреждений и возбудила 55 антимонопольных дел. Таким образом, за последнюю неделю число дел выросло ещё на три, а предупреждений — также на три.
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