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Опубликовано 30 сентября, 12:18

ФАС взялась за бензин: Из-за цен на АЗС завели уже 58 дел

ФАС возбудила 58 дел из-за нарушений на топливном рынке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Федеральная антимонопольная служба возбудила 58 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Основанием стали признаки нарушения закона о защите конкуренции, сообщили в ведомстве.

Одновременно участники рынка получили 91 предупреждение. В ФАС отметили, что большая часть выявленных нарушений приходится на независимых игроков розничного топливного рынка.

Антимонопольная служба продолжает следить за формированием цен на бензин и дизельное топливо на АЗС. Территориальные управления ведомства контролируют ситуацию как на розничном, так и на других сегментах рынка нефтепродуктов.

Параллельно власти используют механизм соглашений о стабилизации цен. Он позволяет регионам договариваться с независимыми операторами АЗС об условиях ценообразования в рамках постановления Правительства № 662. Такие соглашения уже заключены в 15 регионах. ФАС намерена контролировать их исполнение.

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Ранее Life.ru рассказывал, что к 23 сентября ФАС выдала участникам топливного рынка 88 предупреждений и возбудила 55 антимонопольных дел. Таким образом, за последнюю неделю число дел выросло ещё на три, а предупреждений — также на три.

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Милена Скрипальщикова
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