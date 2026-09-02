ФАС запросила у крупнейших торговых сетей данные о ценах на сахар

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у крупнейших федеральных торговых сетей сведения о ценах на сахар-песок. Ведомство оценит, насколько обоснованно формируются ценники в рознице.

Сети должны передать данные за период с 1 июля по 31 августа 2026 года: еженедельную динамику закупочных и розничных цен, а также объёмы закупки и продажи сахара. Проверка затронет все товарные позиции вне зависимости от ценового сегмента.

Служба сопоставит закупочную стоимость сахара с ценой «на полке» и проверит, как сети переносят её изменения на покупателей. При наличии оснований ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

Ранее Life.ru сообщал, что в июне средняя наценка крупных сетей на социально значимые товары впервые стала отрицательной: часть позиций продавали дешевле закупочной цены.