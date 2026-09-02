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Опубликовано 2 сентября, 18:00

ФАС запросила у крупнейших торговых сетей данные о ценах на сахар

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у крупнейших федеральных торговых сетей сведения о ценах на сахар-песок. Ведомство оценит, насколько обоснованно формируются ценники в рознице.

Сети должны передать данные за период с 1 июля по 31 августа 2026 года: еженедельную динамику закупочных и розничных цен, а также объёмы закупки и продажи сахара. Проверка затронет все товарные позиции вне зависимости от ценового сегмента.

Служба сопоставит закупочную стоимость сахара с ценой «на полке» и проверит, как сети переносят её изменения на покупателей. При наличии оснований ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

ФАС призывает крупнейшие сети ограничить цены на школьные товары
ФАС призывает крупнейшие сети ограничить цены на школьные товары

Ранее Life.ru сообщал, что в июне средняя наценка крупных сетей на социально значимые товары впервые стала отрицательной: часть позиций продавали дешевле закупочной цены.

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Николь Вербер
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