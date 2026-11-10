Обычный ремонт старого дома в Испании обернулся для его владельца настоящим открытием. Житель города Убеда Хуан Франсиско Леон Катена обнаружил за стенами здания фасад средневековой церкви, который несколько столетий оставался скрытым от посторонних глаз. Теперь за уникальную находку мужчина должен получить более миллиона евро, сообщает El País.

Неожиданное открытие произошло ещё в ноябре 2016 года. Хуан Франсиско вместе с отцом разбирал стены приобретённого здания в историческом центре Убеды, когда под строительными конструкциями обнаружилась старинная каменная кладка. Выяснилось, что за ней скрывался фасад церкви бывшего госпиталя Святого Георгия, история которого восходит к 1347 году.

Размеры находки поразили специалистов: ширина архитектурной композиции составляет 15 метров, а высота достигает 11 метров. Сам фасад относится к более позднему периоду и приписывается знаменитому испанскому архитектору эпохи Возрождения Андресу де Вандельвире. Эксперты отметили высокую художественную ценность сооружения и его удивительно хорошую сохранность.

Однако вместо быстрого вознаграждения владельца дома ждали многолетние судебные разбирательства. Власти Андалусии отказывались выплачивать деньги, утверждая, что обнаруженный объект уже относится к охраняемому историческому наследию. Суд не счёл эти доводы доказанными и признал за мужчиной право на компенсацию.

Окончательную точку в споре поставил Верховный суд Испании. Специальная комиссия оценила полагающееся первооткрывателю вознаграждение более чем в миллион евро. При этом деньги мужчина пока не получил, а само здание остаётся под охраной как исторический памятник.

Сейчас испанец пытается договориться с муниципальными властями о реставрации и сохранении фасада. Ситуацию осложняет состояние соседних построек: протекающие крыши и повреждённые деревянные перекрытия создают угрозу для исторической конструкции. Мужчина надеется, что уникальный памятник удастся открыть для посетителей.