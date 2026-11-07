Четыре буквы, скрывавшие секрет более 400 лет, удалось расшифровать британским исследователям. Учёные открыли старинный латунный замок, найденный среди сокровищ затонувшего торгового корабля. Однако разгадка древнего механизма поставила перед историками новый вопрос — что означала таинственная комбинация ANCE? Об этом сообщает Live Science.

Необычный артефакт принадлежал английскому торговому судну Ann Francis, которое потерпело крушение 28 декабря 1583 года у побережья Южного Уэльса. Корабль возвращался из Испании, когда попал в сильный шторм и оказался выброшен на берег возле пляжа Маргам.

Замок обнаружили среди старинных монет и других ценностей, скрывавшихся под песком несколько столетий. Несмотря на возраст, его поворотные кольца сохранили подвижность. Однако подобрать правильную комбинацию оказалось непросто.

Специалисты Национального музея Уэльса не хотели рисковать уникальной находкой. Внутри механизма оставались песок и мелкие частицы, которые могли повредить хрупкие детали при попытках открыть его вручную.

Тогда исследователи Кардиффского университета применили микрокомпьютерную томографию. С помощью рентгеновского сканирования они создали подробную трёхмерную модель замка и рассмотрели расположение внутренних выемок.

Как рассказали в университете, исследователям удалось определить правильное положение колец, не разбирая исторический механизм. Полученную комбинацию передали музейным специалистам, которые успешно открыли артефакт.

Код оказался неожиданным — ANCE. Однако его значение до сих пор неизвестно. Учёные предполагают, что четыре буквы могли иметь особый смысл для владельца, но никаких подтверждений этой версии пока нет.

Историки считают, что замок мог защищать небольшой сундук с драгоценностями, деньгами или важными документами. В старинных записях о кораблекрушении действительно упоминаются три сундука со сломанными замками, а также испанское серебро и другие ценные предметы.

Дополнительную загадку представляет история самого судна. Его владельцем был купец Фрэнсис Шакстон, которого связывали с контрабандной торговлей. Известно, что корабль перевозил зерно в Испанию, где за подобные грузы могли расплачиваться золотом и серебром, поступавшими из американских колоний.

При этом исследователи не могут установить, что именно находилось в сундуке, который запирал найденный механизм. Не исключено, что его содержимое исчезло ещё во время разграбления корабля после катастрофы.

Ранее Life.ru рассказывал об удивительной истории поисков сокровищ Ann Francis. Житель Уэльса Питер Хьюз более двадцати лет обследовал побережье с металлоискателем и совершил свыше тысячи вылазок. Среди его находок оказались редкие золотые монеты эпохи испанских монархов Фердинанда и Изабеллы, а также боцманский свисток. Обнаруженные ценности мужчина передал музею, а территорию находок впоследствии взяли под охрану.

Интересно, что древние кораблекрушения продолжают раскрывать историкам неизвестные подробности морской торговли. Так, в октябре Life.ru писал об обнаружении у берегов Турции следов судна возрастом до 4700 лет. Несмотря на полное разрушение деревянного корпуса, археологи смогли определить примерный возраст находки по сохранившимся керамическим сосудам.