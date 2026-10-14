Пролежал на дне почти пять тысяч лет: В Турции нашли следы древнейшего кораблекрушения

У берегов Турции обнаружили следы кораблекрушения, которое может оказаться самым древним в мире. Возраст затонувшего судна оценивается в 4400–4700 лет, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на археологов.

Находку сделали неподалёку от острова Кекова в провинции Анталья. На глубине около 30 метров исследователи обнаружили более 30 керамических сосудов и три каменных якоря. Сам деревянный корпус за прошедшие тысячелетия полностью разрушился.

Определить возраст корабля помогла сохранившаяся посуда. По форме и особенностям изготовления амфоры оказались похожи на изделия, которые использовали в Древнем Египте и на Ближнем Востоке в эпоху ранней бронзы. Именно это позволило учёным датировать находку, несмотря на отсутствие деревянных конструкций.

Предполагается, что торговое судно длиной около десяти метров перевозило товары из восточной части Средиземноморья в Трою или на Крит. В некоторых сосудах сохранились следы содержимого. Специалисты намерены выяснить, находились ли внутри вино, оливковое масло или древесные смолы.

Поднятые со дна предметы сейчас проходят консервацию и дальнейшее изучение. Впоследствии их планируют представить посетителям нового Музея подводной археологии Средиземноморья в Анталье.

Ранее Life.ru сообщал об обнаружении в Египте фрагментов двух гигантских статуй фараона Рамсеса II. Находку сделали в дельте Нила после того, как местный фермер заметил на своём участке камень с древними надписями. Во время раскопок археологи извлекли из земли голову одного из изваяний высотой 1,6 метра и часть второй скульптуры длиной около 2,4 метра. По оценкам специалистов, первый памятник первоначально мог достигать 8,5 метра в высоту.