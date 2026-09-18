ФБР предупредило миграционных агентов о фейковых профилях «домохозяек» в Сети

Американские иммиграционные агенты могли стать целью необычной онлайн-схемы: злоумышленники якобы создавали фальшивые профили на сайтах знакомств, чтобы выйти на сотрудников ICE и раскрыть их личные данные. Об этом говорится во внутреннем меморандуме ФБР, который изучила газета The Guardian.

Согласно документу, в конце января 2026 года небольшая группа женщин начала создавать аккаунты с эстетикой «традиционной жены» — образа, популярного среди блогеров, которые продвигают классические семейные роли. Такие страницы, как утверждает бюро, должны были привлекать внимание сотрудников правоохранительных органов.

После знакомства злоумышленники якобы планировали публиковать информацию об агентах в интернете и выставлять их в неудобном положении. В ФБР назвали такую тактику попыткой «скомпрометировать» сотрудников и помешать работе по контролю за миграцией.

«Эти профили включали изображения в стиле «традиционной жены» и указывали конкретные интересы, чтобы привлечь сотрудников правоохранительных органов», — говорится в документе.

При этом в меморандуме не указано, какие именно сайты знакомств могли использоваться, где находились предполагаемые участники схемы и были ли реальные случаи раскрытия данных агентов. В ФБР подчеркнули, что документ носит предупредительный характер и не является окончательно подтверждённой разведывательной информацией. Бюро также не стало раскрывать подробности проверки, отметив, что регулярно делится с другими ведомствами сведениями о возможных угрозах для безопасности сотрудников.

«ФБР стремится обеспечить безопасность правоохранителей, которые выполняют свои обязанности, и продолжает обмениваться информацией с партнёрами для защиты как общества, так и самих сотрудников», — заявили представители ведомства.

Речь идёт о так называемом доксинге — публикации персональных данных человека без его согласия. В последние годы американские правоохранительные структуры всё чаще предупреждают о рисках раскрытия имён, адресов и другой информации о сотрудниках, особенно работающих в сфере миграционного контроля.

Ранее Life.ru писал, что бывшая сотрудница ФБР Дженнифер Коффиндаффер назвала одной из главных проблем для США действия радикализированных одиночек. По её словам, таких людей сложно выявить заранее, поскольку они могут перейти от экстремальных взглядов к насилию без очевидных предупреждающих сигналов. Экс-агент отметила, что именно невозможность вовремя обнаружить потенциальную угрозу остаётся серьёзным вызовом для американских силовых структур.