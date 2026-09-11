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Регион
Опубликовано 11 сентября, 11:37

«Очень трудно остановить»: Экс-агент ФБР раскрыла главную угрозу для США

Экс-агент ФБР Коффиндаффер считает одиноких радикалов главной угроза для США

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главной угрозой для безопасности США остаются радикализированные «волки-одиночки», которые могут перейти от крайних взглядов к насилию, заявила специальный агент ФБР в отставке Дженнифер Коффиндаффер.

По её словам, действия радикалов сложно предотвратить заранее. В качестве примеров бывший силовик привела стрельбу в школах и другие атаки, которые трудно выявлять до их совершения.

«Этих людей очень трудно остановить. Их очень трудно даже обнаружить», — призналась собеседница RTVI.

Коффиндаффер отметила, что именно невозможность заранее определить потенциального радикала остаётся одной из главных проблем для правоохранительных органов.

«Это наша главная забота, потому что просто невозможно вычислить и понять, кто совершит атаку до того, как она произойдёт», — заключила экс-агент.

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