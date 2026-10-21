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Опубликовано 21 октября, 11:13

Федерация лазертага России прошла государственную аккредитацию

Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Федерация лазертага России прошла государственную аккредитацию, сообщила пресс-служба Минспорта РФ. Теперь участники официальных соревнований по лазерному бою смогут подтверждать своё мастерство и получать спортивные разряды.

В ведомстве пояснили, что нормативы по лазертагу включены в Единую всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК). Это позволяет учитывать достижения игроков при присвоении разрядов.

«Теперь участники могут системно подтверждать свое мастерство и получать официальные разряды», — говорится в сообщении Минспорта.

При этом соревнования должны проходить по утверждённым правилам, а судьи — проходить обязательную аккредитацию. Такой порядок призван обеспечить единые требования к проведению турниров и оценке результатов участников.

Лазертаг представляет собой командную игру, в которой соперники используют специальные электронные устройства с инфракрасными излучателями. Попадания фиксируют датчики, поэтому для проведения поединков не нужны настоящие снаряды или краска, как в пейнтболе.

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Ранее Life.ru рассказывал, что лазерный бой был официально признан видом спорта ещё в 2023 году. Тогда Минспорт включил его во Всероссийский реестр видов спорта вместе с гонками дронов, брейкингом, воздушной гимнастикой и рядом других дисциплин.

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Никита Никонов
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