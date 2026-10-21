Федерация лазертага России прошла государственную аккредитацию, сообщила пресс-служба Минспорта РФ. Теперь участники официальных соревнований по лазерному бою смогут подтверждать своё мастерство и получать спортивные разряды.

В ведомстве пояснили, что нормативы по лазертагу включены в Единую всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК). Это позволяет учитывать достижения игроков при присвоении разрядов.

«Теперь участники могут системно подтверждать свое мастерство и получать официальные разряды», — говорится в сообщении Минспорта.

При этом соревнования должны проходить по утверждённым правилам, а судьи — проходить обязательную аккредитацию. Такой порядок призван обеспечить единые требования к проведению турниров и оценке результатов участников.

Лазертаг представляет собой командную игру, в которой соперники используют специальные электронные устройства с инфракрасными излучателями. Попадания фиксируют датчики, поэтому для проведения поединков не нужны настоящие снаряды или краска, как в пейнтболе.