Фёдор Емельяненко потребовал раскрыть прибыль АСТ от продаж книги о себе

Боец ММА Фёдор Емельяненко через суд потребовал от издательства АСТ раскрыть прибыль от продаж книги о его жизни. Об этом РИА «Новости» сообщила адвокат бывшего чемпиона мира по ММА Елизавета Меткина.

Речь идёт о книге «Легенда ММА — Фёдор Емельяненко», которая вышла в 2025 году в серии «Звёзды отечественного спорта для детей». По данным суда, спортсмен считает, что его имя и изображение использовали без необходимого согласия, а часть биографических сведений не соответствует действительности.

«Мы попросили суд истребовать у издательства расчёт по прибыли от продаж книги», — рассказала Меткина.

Сам Емельяненко требует солидарно взыскать с издательства и автора Анастасии Ивановой 12,66 миллиона рублей упущенной выгоды и ещё 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Как пояснила адвокат, стоимость рекламных контрактов с участием спортсмена начинается примерно от 12 миллионов рублей.

Кроме денежной компенсации истец просит прекратить распространение и рекламу издания в нынешнем виде, удалить его изображение из промоматериалов, прекратить допечатку, а спорные фрагменты биографии исправить или исключить. Эти требования ранее публиковал Останкинский районный суд Москвы.

На сайте АСТ книга Емельяненко сейчас в перечне серии не отображается. В серии остаются издания об Александре Овечкине, Марии Шараповой, ФК «Зенит» и Дмитрии Биволе.

Сам иск был подан ещё летом. Как писал Life.ru, Емельяненко потребовал почти 13 миллионов рублей, прекращения продажи книги и исправления спорных фрагментов. Тогда же стало известно, что издание вышло тиражом в 2025 году.