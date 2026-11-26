Фёдор Конюхов вернулся в Антарктиду для второго сезона одиночной экспедиции
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Российский путешественник Фёдор Конюхов вернулся на остров Смоленск (Ливингстон) в Антарктиде, чтобы продолжить научные исследования на одиночной станции. Для нового сезона подготовили более устойчивый жилой модуль площадью 22 квадратных метра, рассчитанный на ветровую нагрузку до 145 километров в час. Об этом сообщил сын путешественника и руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов.
По его словам, проект продолжает работу по изучению загрязнения Антарктики микропластиком совместно с Институтом океанологии имени П. П. Ширшова РАН. Кроме того, экспедиция призвана привлечь внимание к истории русских географических открытий и сохранению отечественной топонимики в Антарктиде.
«Фёдор Конюхов вернулся в Антарктиду, чтобы продолжить научные исследования в формате одиночной исследовательской станции, получившей название «Смоленская». Проект реализуется в целях сохранения русскоязычной топонимики в Антарктиде и призван ещё раз напомнить мировому сообществу об истории открытия Южного континента русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым», — рассказал Оскар Конюхов.
20 ноября путешественник вместе с сопровождающей командой высадился на острове Смоленск. Участники экспедиции приступили к сборке новой одиночной станции. Её основой станет одноэтажный жилой модуль, который доставили в разобранном виде.
Как отметил сын путешественника, конструкцию разработали российские архитекторы с учётом опыта предыдущего антарктического сезона. Новое укрытие должно повысить безопасность и комфорт единственного оператора станции в условиях сильных ветров.
В предыдущий сезон Конюхов провёл на острове 111 дней. За это время он выполнял научные исследования и эксперименты, связанные с загрязнением прибрежных вод Антарктического полуострова микропластиком, а также регистрировал сейсмическую активность Южных Шетландских островов.
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