327 дней без суши: Британец на вёслах пересёк два океана в одиночку

Британец Дейв Белл впервые за 327 дней ступил на сушу, завершив одиночный переход на вёслах через Тихий и Индийский океаны. 54-летний бывший морской пехотинец добрался от побережья Перу до кенийского Килифи, сообщает Би-би-си.

Дейв Белл завершил одиночный переход через два океана. Видео © Х /Kevin Mutai

Белл отправился в путь 9 ноября 2025 года, загрузив на карбоновую лодку запас еды и оборудования на 350 суток. За почти 11 месяцев он прошёл более 15 тысяч морских миль, или около 28 тысяч километров. В Кении путешественник высадился 2 октября, где его уже ждала девушка Джорджи.

После стольких месяцев в океане передвигаться по земле британцу оказалось непривычно. На пляже ему понадобилась поддержка, а затем Беллу вручили долгожданное пиво. При этом путешественник прибыл раньше собственных расчётов, и на борту у него оставалось продовольствие ещё примерно на 20 дней.

Одним из самых необычных эпизодов экспедиции стали встречи с акулами. По словам Белла, морские хищники сопровождали лодку неделями, иногда держась одновременно с обеих сторон. Сам британец позже признался, что наблюдение за животными стало одной из самых запоминающихся частей путешествия.

Однако самым тяжёлым испытанием он назвал вовсе не штормы. Во время прохождения южной части Тихого океана британцу пришлось примерно на восемь недель практически остановить движение, чтобы не добраться до Кораллового моря в сезон циклонов. Белл шёл слишком быстро и сознательно замедлил экспедицию, хотя психологически долгое ожидание посреди океана оказалось крайне тяжёлым.

Маршрут прошёл через Тихий океан, Коралловое море, район Большого Барьерного рифа и Торресов пролив, затем вдоль северной Австралии и дальше через Индийский океан. Белл также собирал средства для организации Rock2Recovery, которая помогает ветеранам, сотрудникам экстренных служб и их семьям справляться с последствиями сильного стресса. К моменту финиша сумма пожертвований превысила £110 тысяч.

Ранее Life.ru рассказывал о другом одиночном путешествии на вёслах: Фёдор Конюхов стал первым человеком, пересёкшим Южную Атлантику таким способом. На этот участок маршрута ему потребовалось 68 суток. Позднее россиянин продолжил путь через Индийский океан, однако из-за серьёзных поломок оборудования экспедицию пришлось остановить. К тому моменту путешественник провёл на воде 114 дней.