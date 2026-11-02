В Самарской области задействовали силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы для отражения атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Жителей региона призвали сохранять спокойствие, находиться в безопасных местах и не распространять кадры происходящего. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своём канале в мессенджере MAX.

По словам главы региона, военные и мобильные подразделения отражают нападение на территорию области. Ранее в регионе был введён режим беспилотной опасности.

Федорищев отдельно обратился к жителям с просьбой не публиковать фотографии и видеозаписи, на которых запечатлены последствия атаки. Губернатор предупредил, что за распространение подобных материалов предусмотрена административная ответственность.

Жителей также призвали сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах. В случае возникновения экстренной ситуации необходимо обращаться за помощью по номеру 112.