Федорищев сообщил об атаке ВСУ на Самарскую область, работает ПВО
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В Самарской области задействовали силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы для отражения атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Жителей региона призвали сохранять спокойствие, находиться в безопасных местах и не распространять кадры происходящего. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своём канале в мессенджере MAX.
По словам главы региона, военные и мобильные подразделения отражают нападение на территорию области. Ранее в регионе был введён режим беспилотной опасности.
Федорищев отдельно обратился к жителям с просьбой не публиковать фотографии и видеозаписи, на которых запечатлены последствия атаки. Губернатор предупредил, что за распространение подобных материалов предусмотрена административная ответственность.
Жителей также призвали сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах. В случае возникновения экстренной ситуации необходимо обращаться за помощью по номеру 112.
Ранее Life.ru писал, что в Волгоградской области ночью 2 ноября объявили ракетную опасность. Экстренное предупреждение поступило через систему РСЧС в 00:48, при этом режим беспилотной опасности действовал в регионе ещё с вечера предыдущего дня. Жителям рекомендовали отключить газ, воду и электричество, укрыться в подвалах или других заглублённых помещениях и оставаться там до отмены угрозы.