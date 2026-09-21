Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября, 16:56

«Могли уже не откатить»: Экс-глава Минобороны Украины рассказал, как «спасал» Зеленского от протестов

Фёдоров заявил, что «спас» Зеленского во время протестов из-за НАБУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявил, что сыграл роль в урегулировании политического кризиса вокруг НАБУ и САП летом 2025 года. По его версии, его действия помогли Владимиру Зеленскому избежать более серьёзных последствий протестов. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

Тогда Верховная рада приняла поправки, которые существенно расширяли полномочия генерального прокурора в отношении Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Решение вызвало уличные акции и критику со стороны европейских партнёров Киева.

Фёдоров рассказал, что после начала протестов лично пришёл к президенту и предупредил о серьёзности ситуации. Позже глава государства попросил его поговорить с руководителями антикоррупционных ведомств.

По словам экс-министра, на встрече он передал представителям НАБУ и САП гарантию, что спорные изменения будут полностью отменены. Сам чиновник впоследствии назвал свою роль скорее «спасением президента».

Уже 24 июля Зеленский внёс в Раду новый законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных структур. 31 июля парламент его поддержал, после чего документ был подписан президентом.

Фёдоров считает, что общественное давление в любом случае заставило бы власти отменить прежние нормы, однако политические последствия для самого главы государства могли оказаться значительно серьёзнее. Это является оценкой самого бывшего министра.

Зеленский заявил, что Фёдоров останется в его команде после отставки
Зеленский заявил, что Фёдоров останется в его команде после отставки

В июле Life.ru со ссылкой на The New York Times писал, что одной из причин увольнения Федорова с поста министра обороны могла быть его растущая политическая самостоятельность. Издание называло его возможным соперником Зеленского.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar