«Могли уже не откатить»: Экс-глава Минобороны Украины рассказал, как «спасал» Зеленского от протестов

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявил, что сыграл роль в урегулировании политического кризиса вокруг НАБУ и САП летом 2025 года. По его версии, его действия помогли Владимиру Зеленскому избежать более серьёзных последствий протестов. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

Тогда Верховная рада приняла поправки, которые существенно расширяли полномочия генерального прокурора в отношении Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Решение вызвало уличные акции и критику со стороны европейских партнёров Киева.

Фёдоров рассказал, что после начала протестов лично пришёл к президенту и предупредил о серьёзности ситуации. Позже глава государства попросил его поговорить с руководителями антикоррупционных ведомств.

По словам экс-министра, на встрече он передал представителям НАБУ и САП гарантию, что спорные изменения будут полностью отменены. Сам чиновник впоследствии назвал свою роль скорее «спасением президента».

Уже 24 июля Зеленский внёс в Раду новый законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных структур. 31 июля парламент его поддержал, после чего документ был подписан президентом.

Фёдоров считает, что общественное давление в любом случае заставило бы власти отменить прежние нормы, однако политические последствия для самого главы государства могли оказаться значительно серьёзнее. Это является оценкой самого бывшего министра.

В июле Life.ru со ссылкой на The New York Times писал, что одной из причин увольнения Федорова с поста министра обороны могла быть его растущая политическая самостоятельность. Издание называло его возможным соперником Зеленского.