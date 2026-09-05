Фефелова и Валов выиграли юниорский Гран-при ISU в Бангкоке по танцам на льду

Российские фигуристы Мария Фефелова и Артём Валов стали победителями этапа юниорской серии Гран-при ISU в Бангкоке. Спортсмены выступают в танцах на льду.

По итогам двух программ дуэт набрал 166,09 балла. За ритм-танец судьи поставили россиянам 65,33 балла, а за произвольный — 100,76. Это второе золото Фефеловой и Валова в текущем сезоне. Ранее они выиграли старт юниорской серии в китайском Сиане.

С сезона-2026/27 российские фигуристы вновь могут участвовать в международных соревнованиях под эгидой ISU, но только в нейтральном статусе. После февраля 2022 года отечественные спортсмены практически не выступали на турнирах за рубежом. Исключением стали одиночники Аделия Петросян и Пётр Гуменник, занявшие шестые места на Олимпиаде в Италии.

Ранне сообщалось, что российская фигуристка София Дзепка одержала вторую победу на этапах юниорской серии Гран-при ISU в нынешнем сезоне. На турнире в Бангкоке спортсменка получила за короткую и произвольную программы 205,73 балла.