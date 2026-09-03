«Одна путёвка на всех»: Глейхенгауз предупредил о «бойне» на чемпионате РФ по фигурному катанию

Из-за единственной квоты на чемпионат мира национальное первенство в этом сезоне станет главным стартом для российских фигуристов. Об этом предупредил хореограф и постановщик Даниил Глейхенгауз в интервью «КП-Спорт». По его словам, все спортсмены будут целенаправленно подводить пик формы именно к декабрю, потому что выбора нет.

«Желающих много, место одно. Так что чемпионат России в этом году превратится в настоящую бойню», — заявил Глейхенгауз. Впрочем, после него у фигуристов будет время немного восстановиться до мирового первенства.

В женском и мужском одиночном катании, а также в парах российские спортсмены теперь борются за одну-единственную путёвку. Это делает предстоящий чемпионат, по мнению экспертов, самым непредсказуемым за последние годы.

А ранее фигуристка Александра Трусова рассказала о планах на новый сезон. Спортсменка отметила, что всерьёз настроена на полноценный соревновательный сезон после длительного перерыва. В новом сезоне Трусова должна выступить на международном турнире серии Challenger — Kinoshita Group Cup в Токио.