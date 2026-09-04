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Опубликовано 4 сентября, 16:40

Фигуристка из РФ София Дзепка выиграла юниорский этап Гран-при в Бангкоке

София Дзепка. Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова

София Дзепка. Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова

Российская фигуристка София Дзепка одержала вторую победу на этапах юниорской серии Гран-при ISU в нынешнем сезоне. На турнире в Бангкоке спортсменка получила за короткую и произвольную программы 205,73 балла.

Серебро досталось японской фигуристке Сумике Канадзаве, набравшей 202,79 балла. Третье место заняла представительница Канады Лия Чо. Её итоговый результат составил 192,75 балла. В августе Дзепка также стала сильнейшей на этапе юниорского Гран-при, проходившем в Китае.

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Ранее сообщалось, что чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник набрал 65,54 балла после короткой программы на турнире Kinoshita Group Cup в Токио. 24-летний спортсмен вышел на лёд под седьмым стартовым номером. Первый прыжковый элемент не удался: Гуменник сорвал флип, упал и остался без запланированного каскада. Затем россиянин допустил ещё одно падение — с четверного лутца. Чисто из прыжков ему удалось исполнить только тройной аксель.

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Татьяна Миссуми
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