Фигуристка из РФ София Дзепка выиграла юниорский этап Гран-при в Бангкоке

Российская фигуристка София Дзепка одержала вторую победу на этапах юниорской серии Гран-при ISU в нынешнем сезоне. На турнире в Бангкоке спортсменка получила за короткую и произвольную программы 205,73 балла.

Ранее сообщалось, что чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник набрал 65,54 балла после короткой программы на турнире Kinoshita Group Cup в Токио. 24-летний спортсмен вышел на лёд под седьмым стартовым номером. Первый прыжковый элемент не удался: Гуменник сорвал флип, упал и остался без запланированного каскада. Затем россиянин допустил ещё одно падение — с четверного лутца. Чисто из прыжков ему удалось исполнить только тройной аксель.