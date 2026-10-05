Фермерам не входить: Украину заранее убеждают стать терпилой в случае вступления в ЕС

Даже после возможного вступления Украины в Евросоюз её аграрии могут столкнуться с ограниченным доступом к общему рынку и субсидиям. Об этом Financial Times пишет со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии.

«Брюссель значительно ограничит доступ (страны) к сельскохозяйственным рынкам ЕС и выгодным субсидиям, если Киев станет членом блока», — говорится в публикации.

Подобный сценарий, по данным FT, обсуждается из-за опасений Польши, Франции и Италии. Эти государства не хотят, чтобы большой объём украинской сельхозпродукции создал дополнительную конкуренцию местным производителям.

Зеленский неоднократно называл 2027 год желаемым сроком вступления страны в объединение. При этом Киев получил статус кандидата ещё в июне 2022-го, а первые межправительственные конференции состоялись только спустя два года. Сам этот этап не гарантирует членства и предполагает длительное приведение законодательства к требованиям ЕС.

Некоторые кандидаты остаются в таком статусе десятилетиями. Турция получила его в 1999 году, Северная Македония — в 2005-м, Черногория — в 2010-м, Сербия — в 2012-м. Последней к Евросоюзу присоединилась Хорватия в 2013 году после примерно десяти лет переговоров.

Накануне Life.ru сообщал, что Польша и Румыния отказались расширять транзит украинского зерна через свою территорию, сославшись на интересы собственных фермеров. Киев при этом просил ЕС увеличить возможности для вывоза сельхозпродукции.