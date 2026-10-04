«Свои фермеры важнее»: Польша и Румыния ответили отказом на зерновую просьбу Киева

Украина попросила ЕС расширить возможности вывоза зерна через Европу, однако Польша и Румыния отказались увеличивать транзит ради защиты собственных аграриев. Об этом сообщает Politico.

Во время визита в Брюссель министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий запросил €1,1 млрд на компенсацию возросших транспортных расходов. Киев также рассчитывает на увеличение объёмов перевозок сельхозпродукции через страны Евросоюза.

«Интересы наших собственных фермеров остаются приоритетными», — заявили изданию в румынском Минсельхозе. По данным Politico, порты страны уже испытывают повышенную нагрузку из-за украинского зерна и низкого уровня воды в Дунае, что осложняет продажу урожая местным производителям.

Польское Министерство инфраструктуры также не поддержало просьбу Киева. В ведомстве сообщили, что Варшава «не планирует вводить изменения, направленные на рост объёмов перевозок продукции с Украины». На эти две страны приходится ключевая часть инфраструктуры хранения и транспортировки украинского зерна через Европу.

Ранее Life.ru рассказывал о сложностях с экспортом украинского зерна через соседние страны ЕС. Местные фермеры опасались, что продукция останется на внутренних рынках. Дополнительные расходы на сухопутную перевозку оценивались в $50–70 за тонну, а Киев просил у Еврокомиссии €220 млн на кредиты для хранения урожая до восстановления экспорта.