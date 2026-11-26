26 ноября отмечается Международный день борьбы с дефицитом железа. В беседе с Life.ru медицинский директор компании «Алцея» Кирилл Соколов рассказал, что у каждого десятого пациента с нормальным уровнем гемоглобина снижены запасы железа.

«Исследование проводилось на основе обезличенных результатов анализов пациентов, которые в одном заказе сдавали ферритин и общий или клинический анализ крови, включающий определение гемоглобина. Сниженный ферритин выявлен у 17% пациентов из выборки, тогда как сниженный гемоглобин — у 12%. При этом более половины пациентов со сниженным ферритином имели нормальный уровень гемоглобина», — отмечает эксперт.

Такая ситуация объясняется особенностями развития железодефицита. На начальных этапах организм расходует накопленные запасы железа, и уровень ферритина — белка, в котором эти запасы хранятся, — снижается, тогда как гемоглобин ещё может оставаться в пределах нормы. Поэтому дефицит железа способен длительное время оставаться незамеченным, если ориентироваться исключительно на показатели общего анализа крови.

Железодефицитная анемия — лишь вершина айсберга. Ей, как правило, предшествует период скрытого дефицита железа, когда гемоглобин ещё в норме, но человек уже может испытывать усталость, слабость, снижение концентрации внимания. Именно поэтому для своевременного выявления дефицита важно оценивать не только гемоглобин, но и запасы железа в организме. При подтверждённом дефиците восполнение запасов железа требует времени: даже после нормализации гемоглобина они могут оставаться недостаточными. Поэтому важно не только правильно подобрать препарат, но и соблюдать рекомендованную врачом продолжительность курса лечения. Кирилл Соколов Медицинский директор компании «Алцея»

По словам совладельца холдинга «ИНВИТРО» Романа Мирончика, анализ на ферритин пока проводится значительно реже, чем общий анализ крови. По данным аналитического проекта, количество заказов на определение уровня ферритина на 56% меньше, чем на клинический анализ крови. Это повышает риск того, что скрытый дефицит железа останется невыявленным.

Частота выявленных дефицитов подчёркивает значимость превентивной медицины. И это не про страх болезней, а про свободу: когда человек знает, что происходит с его организмом, он принимает решения вовремя и живёт полной жизнью. Многие серьёзные состояния развиваются годами без симптомов, и задача профилактики — увидеть их на этапе, когда ещё достаточно простых решений. Важно развивать именно этот подход: профилактические чек-апы, доступную диагностику и понятный маршрут для пациента — от первого анализа до консультации врача.

В России, по данным Росстата, в 2022 году было зарегистрировано около 1,5 млн случаев анемии, из которых, по экспертным оценкам, порядка 75–80% приходилось на железодефицитную анемию. На фоне сохраняющейся актуальности проблемы растёт и рынок препаратов железа. По данным DSM, за январь — сентябрь 2026 года их розничные продажи превысили 5,5 млрд рублей и составили 6,1 млн упаковок. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года продажи увеличились на 19,9% в денежном и на 19,4% в натуральном выражении.

Ночные судороги икроножных мышц, постоянная жажда и учащённое сердцебиение в покое могут указывать на недостаток электролитов. При обильном потоотделении организм теряет не только воду, но и соли — особенно во время интенсивных тренировок или посещения бани. Подробнее — в материале Life.ru.