Фетиш стоил карьеры: Японский чиновник крал использованные средства гигиены из женского туалета

Случайная проверка автомобиля обернулась увольнением для 62-летнего сотрудника администрации японской префектуры Киото. На пассажирском сиденье его машины полицейские обнаружили использованные женские средства гигиены, пишет Tokyo Reporter.

Мужчина работал в региональном управлении Нантан. Как установили местные власти, он неоднократно пробирался в женский туалет, когда поблизости никого не было, и забирал выброшенные предметы.

Находку в автомобиле сделали на парковке торгового объекта в соседней префектуре Осака. После этого администрация Киото начала внутреннее расследование.

Сотрудник признался в содеянном. Он объяснил, что заходил в женский туалет во время сверхурочной работы, дождавшись, пока этаж опустеет.

За нарушение мужчину отстранили от службы на три месяца. После объявления дисциплинарного взыскания он сам подал заявление об увольнении.

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