Фейковые аккаунты и потеря доверия: Мизулина выступила против слежки учителей за соцсетями школьников

Массовая проверка учителями социальных сетей школьников не поможет выявлять опасное поведение подростков, а может дать обратный эффект. Об этом написала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По её мнению, такая работа лишь отвлечёт педагогов от основных обязанностей и не позволит эффективно снизить риски. Мизулина назвала саму идею мониторинга «довольно утопичным и бестолковым занятием».

Глава ЛБИ считает, что постоянные проверки могут подорвать доверие школьников к учителям. Подростки, по её словам, способны создавать закрытые или анонимные страницы, заводить отдельные телефоны для школы либо демонстрировать педагогам специально подготовленные «приглаженные» аккаунты.

В итоге, считает Мизулина, обнаружить подростков, действительно интересующихся деструктивным контентом, станет ещё сложнее. Она также обратила внимание, что даже специалист не всегда способен только по содержимому страницы в соцсети достоверно определить намерения человека.

«При всём уважении, у большинства учителей нет специальных навыков для выявления деструктивных намерений у молодёжи», — подчеркнула она.

Кроме того, Мизулина считает, что подобная практика может затрагивать право на неприкосновенность частной жизни и тайну связи. Поводом для нового комментария стали сообщения о том, что педагогов в одной из школ Белгородской области обязали собирать сведения об аккаунтах учеников и анализировать их публикации, фотографии, видео и комментарии.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Татарстане обсуждение мониторинга соцсетей школьников также вызвало вопросы у родителей и педагогов. В региональном Минобрнауки тогда уточняли, что обязательного сбора данных об аккаунтах учеников не планируется, а мониторинг цифрового пространства школьников 5–11 классов возможен только добровольно и с согласия родителей. Также подобную практику весной вводили в Свердловской области.