«Не публикуйте лишние детали»: Как защитить детей от мошенников с подделкой голоса

Схема «Мама, я попал в беду» известна с середины 2000-х. Тогда мошенникам нужны были актёрские таланты, чтобы убедительно подделать детский голос. Теперь им это не требуется — возможности ИИ позволяют имитировать речь почти идеально. Об этом РИАМО рассказал исполнительный директор МОО «Союз отцов» Юрий Соленов.

Для подделки голоса нужен материал. Дети охотно публикуют информацию о себе в соцсетях. Родители тоже делятся фото и видео, чтобы показать друзьям. Для семьи это просто моменты жизни, для мошенника — сырьё, из которого можно собрать убедительную историю. Запрещать детям соцсети Соленов не советует.

«Я не думаю, что решение — полностью убрать детей из социальных сетей. Важно просто понимать цену открытости и не публиковать без необходимости слишком много деталей о ребёнке и его повседневной жизни», — приводит издание его слова.

Ключевым эксперт называет доверие между ребёнком и родителями. Запугивать детей тем, что «вокруг одни мошенники», не стоит. Как и относиться к звонкам от сыновей и дочерей с ожиданием подвоха.

Соленов советует заранее договориться о семейных правилах на случай чрезвычайной ситуации. Если по телефону звучит просьба срочно перевести деньги, сообщить код или сделать что-то необычное, главное — не паниковать.

Нужно связаться с ребёнком другим способом, позвонить тому, кто может быть рядом, или воспользоваться заранее оговорённым алгоритмом. Это помогает не принимать решение в панике.

А ранее жителям РФ назвали болевые точки, в которые часто бьют мошенники. По словам специалиста, аферисты пользуются воспитанностью собеседника, давят на жалость и торопят с решениями.