«Психологически тяжело»: Названы болевые точки россиян, в которые бьют мошенники

Нежелание резко оборвать телефонный разговор может сыграть на руку мошенникам. Аферисты пользуются воспитанностью собеседника, давят на жалость и торопят с решениями. Об этих приёмах рассказала правозащитник Екатерина Дуб.

«Психологически тяжело из-за хорошего воспитания скинуть трубку», — пояснила она в беседе с 360.ru.

Даже знание распространённых схем не всегда помогает распознать обман во время звонка. По словам специалиста, в разговоре со злоумышленниками люди могут забыть о мерах предосторожности. Особенно уязвимыми становятся те, кто переживает горе, находится в состоянии стресса или сильно переутомлён.

Чтобы добиться нужного действия, преступники создают ощущение срочности и заставляют собеседника переживать за другого человека. Например, убеждают назвать код из СМС, утверждая, что иначе курьеру выпишут штраф. Жалость становится ещё одним способом давления на потенциальную жертву, отметила эксперт по противодействию мошенничеству.

Ранее в Госдуме объяснили, как самозапрет на кредиты защищает от займов мошенников. Кроме того, ЦБ предупредил об аферистах, которые выдают себя за блогеров ради обмана детей.