«Срочно отмените доверенность»: ЦБ предупредил об уловке с обратным звонком

Мошенники всё чаще начинают обман с сообщения о том, что человеку нужно переоформить или отменить «цифровую доверенность». О такой схеме предупредил Банк России.

Письмо или сообщение приходит якобы от Социального фонда, налоговой службы либо ЦБ. К получателю могут обратиться по имени и отчеству, а в конце указать номер «профильного ведомства», по которому предлагают срочно позвонить.

Номер принадлежит злоумышленникам. Во время разговора они пытаются выманить код из СМС или убеждают перевести деньги на «безопасный счёт». По данным регулятора, код может понадобиться им для смены номера уведомлений в мобильном банке или на «Госуслугах».

Так мошенники добиваются, чтобы человек сам им позвонил, обходя защиту от подозрительных входящих вызовов. ЦБ советует не отвечать на такие сообщения и не перезванивать по указанным в них номерам. Проверить информацию можно по телефону с официального сайта ведомства или в МФЦ.

Ранее в МВД предупредили, что прекращать разговор сразу после звонка неизвестного человека — самое надёжное правило защиты от телефонных мошенников. В ведомстве отметили, что злоумышленники постоянно меняют сценарии обмана и используют разные способы давления на собеседника. Поэтому вступать с незнакомцем в продолжительный разговор и пытаться выяснить его настоящие намерения не стоит.