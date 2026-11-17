Распространившиеся в американских соцсетях сообщения о грядущем отключении электричества на всей территории США сроком на 90 дней оказались фейком. Пользователей пугали масштабным блэкаутом уже 17 ноября, однако проверка специалистов PolitiFact показала, что информация не соответствует действительности.

Поводом для паники стали вирусные ролики в TikTok. На одном из них президент США Дональд Трамп якобы предупреждал о трёхмесячном энергетическом коллапсе. Журналисты выяснили, что запись смонтировали из выступления американского лидера от 9 ноября. При помощи подделки авторы аккаунта также рекламировали покупку криптовалюты.

На самом деле 17 ноября в Соединённых Штатах запланировано общенациональное тестирование системы экстренного оповещения. Оно начнётся в 14:20 по местному восточному времени и продлится около минуты. Предупреждение прозвучит по радио и телевидению, не затрагивая мобильные телефоны.

«Это всего лишь проверка. Населению не требуется предпринимать никаких действий», — говорится в сообщении FEMA.

Массовую тревогу усилили недавние технические неполадки в сервисах Microsoft и остановка авиарейсов по всей стране. Однако эти происшествия были связаны с неисправностями оборудования, а не с подготовкой энергетической катастрофы.

Глава Министерства внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин также призвал граждан не запасаться продуктами из-за слухов. В свою очередь, программа Пентагона FORTRESS America предусматривает автономное электроснабжение военных баз на протяжении 90 дней на случай чрезвычайных ситуаций, а не отключение всей страны.

Ранее Life.ru выяснил, откуда появились слухи о «цифровом апокалипсисе» 17 ноября. История началась с анонимных сообщений о якобы готовящейся хакерской атаке, после которой могли исчезнуть деньги с банковских счетов и на три месяца отключиться интернет.