Фейслифтинг или хороший свет? Хирург разобрала секреты молодости Пугачёвой

Пластический хирург Ирина Василенко высказалась о возможных вмешательствах Аллы Пугачёвой. По её словам, судить об этом можно только предположительно, опираясь на фотографии. Об этом она рассказала NEWS.ru.

Среди вероятных процедур специалист назвала блефаропластику, фейслифтинг и эндоскопический лифтинг верхней и средней зоны лица. Не исключена и повторная подтяжка.

На снимках заметен чёткий овал и подтянутая средняя треть лица. При этом индивидуальные черты сохраняются — нет ощущения чрезмерного натяжения или избыточного объёма. Это, по мнению эксперта, говорит о деликатной работе, если она проводилась.

Василенко отметила, что ухоженный и сияющий вид кожи может быть связан не только с косметологией. Влияют освещение, макияж и обработка фотографии. Полноценное питание также поддерживает состояние тканей, но делать выводы о рационе по внешности нельзя. В целом образ хирург назвала гармоничным.

«Это та эстетика, в которой коррекция, если она проводилась, деликатно подчёркивает красоту человека», — заключила она.

А ранее Аллу Пугачёву заметили с травмой руки на Кипре. На одном из кадров видно, что конечность забинтована и зафиксирована лангеткой. Что именно произошло с певицей, пока не уточняется.