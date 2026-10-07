«Она старенькая, косточки хрупенькие»: Врач раскрыл причину нового увечья Пугачёвой

Новая травма руки 77-летней Аллы Пугачёвой может быть связана с возрастным снижением прочности костей. Такое предположение в беседе с Life.ru высказал врач-терапевт Андрей Звонков, изучив свежие фотографии певицы. При этом точный диагноз артистки неизвестен, а подтвердить остеопороз или перелом только по снимку невозможно.

На новых кадрах с Кипра поклонники заметили у Пугачёвой травмированную руку. Звонков предположил, что речь может идти о переломе лучевой кости в области запястья — типичной травме при падении на выставленную вперёд ладонь.

Когда человек падает, он выставляет руку вперёд, раскрытая ладонь, удар приходится на основание большого пальца. А так как она уже старенькая, у неё остеопороз, кальция не хватает, косточки хрупненькие — вот всё и ломается. Андрей Звонков Врач-терапевт

Звонков также обратил внимание, что несколько месяцев назад певица перенесла перелом ноги и повреждение тазобедренного сустава. По словам самой Пугачёвой, тогда она около четырёх месяцев практически не вставала с постели и позднее заново училась ходить. Длительное снижение физической активности, считает терапевт, также способно негативно влиять на состояние костей.

«Снижается нагрузка на скелет, вымывается кальций, и кости становятся более хрупкими с возрастом. Но это ещё индивидуальная особенность организма: у каждого по-своему происходит», — отметил Звонков.

Врач предупредил, что повторные травмы в пожилом возрасте могут серьёзно ограничить подвижность человека. Оценивая ситуацию Пугачёвой, он допустил и риск инвалидизации, однако подчеркнул, что состояние костной ткани индивидуально.

При этом наличие остеопороза устанавливается не по внешнему виду человека, а по результатам медицинского обследования. Заболевание нередко долго протекает без явных симптомов и впервые обнаруживается уже после перелома.

Напомним, Аллу Пугачёву заметили на Кипре с травмой руки. Снимки с артисткой опубликовал певец Егор Вильмс.