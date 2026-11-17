Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвала политизированным решение финских властей не пускать наших фигуристов на соревнования в Хельсинки. Там напомнили, что запрет под видом «невыдачи виз» противоречит Олимпийской хартии и конституции ISU. Федерация намерена продолжить переговоры с союзом об участии российских фигуристов в международных турнирах.

Российская сторона напомнила, что наши спортсмены стали жертвой необдуманных и неправомерных политических решений Финляндии. Федерация пообещала оказать всестороннюю подержку нашим фигуристам, а также пожелала им стойкости, выдержки и побед в дальнейшем.

Напомним, российские фигуристы Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина, Александр Галлямов и Евгений Семененко не смогли приехать в Финляндию для участия в этапе международной серии Гран-при. Ситуация возникла из-за ужесточения финскими властями правил въезда для россиян. С 16 ноября ограничения распространяются в том числе на профессиональных спортсменов. Соревнования должны пройти 20–21 ноября в Хельсинки.