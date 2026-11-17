Федерация хоккея России (ФХР) решительно осудила взлом официального сайта Международной федерации хоккея (IIHF), на котором появилось послание в поддержку российских сборных. В официальном заявлении организация подчеркнула недопустимость незаконного вмешательства в работу интернет-ресурсов независимо от целей злоумышленников.

«ФХР негативно относится к подобным действиям и считает недопустимым использование неправомерных методов для выражения спортивной или общественной позиции», — говорится в сообщении федерации.

В российской федерации напомнили, что продолжат добиваться восстановления прав отечественных спортсменов исключительно через предусмотренные международными правилами юридические процедуры. ФХР намерена взаимодействовать со спортивными организациями и использовать законные механизмы для возвращения хоккеистов на соревнования.

Ранее Международная федерация хоккея оспорила решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российских сборных на международные турниры. А сегодня, 17 ноября, сайт IIHF подвергся хакерской атаке. На главной странице IIHF появилось изображение российских хоккеистов с надписью: «Боитесь встретиться с Россией? Вы отправили в бан единственную команду, которую не можете победить». Послание оставалось доступным несколько минут, после чего сайт перестал открываться.