Фидан предупредил США и ЕС о последствиях новой атаки Израиля на Сирию
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Глава МИД Турции Хакан Фидан допустил возможность новой военной операции Израиля против Сирии и предупредил о риске масштабного конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, последствия такого развития событий могут выйти далеко за пределы сирийской территории. Об этом министр заявил в интервью турецкому телеканалу TGRT Haber.
«Существует сценарий, при котором израильская армия начнёт операцию против Сирии. Мы и наши региональные союзники говорим об этом американцам и европейцам. При таком сценарии дело не ограничится Сирией. Это вновь повлечёт за собой конфликт, множество проблем и неопределённость», — сказал Фидан.
По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, Анкара вместе с партнёрами в регионе уже обращает внимание Вашингтона и европейских столиц на опасность подобного сценария. Турецкая сторона опасается, что возможные военные действия приведут к дальнейшему обострению обстановки в регионе.
При этом Фидан не стал называть возможные сроки операции, её предполагаемые цели или другие подробности. Он подчеркнул лишь, что последствия нового витка противостояния могут оказаться значительно масштабнее сирийского кризиса.
Ранее Life.ru рассказывал, что Израиль рассматривал возможность нанесения ударов по турецким военнослужащим, находящимся в Сирии. По данным издания Israel Hayom, израильская сторона изучала, приведёт ли подобный инцидент к задействованию механизмов коллективной обороны НАТО. Этот сценарий особенно опасен на фоне напряжённости между Анкарой и Тель-Авивом и риска их прямого военного столкновения.