Глава МИД Турции Хакан Фидан допустил возможность новой военной операции Израиля против Сирии и предупредил о риске масштабного конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, последствия такого развития событий могут выйти далеко за пределы сирийской территории. Об этом министр заявил в интервью турецкому телеканалу TGRT Haber.

«Существует сценарий, при котором израильская армия начнёт операцию против Сирии. Мы и наши региональные союзники говорим об этом американцам и европейцам. При таком сценарии дело не ограничится Сирией. Это вновь повлечёт за собой конфликт, множество проблем и неопределённость», — сказал Фидан.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, Анкара вместе с партнёрами в регионе уже обращает внимание Вашингтона и европейских столиц на опасность подобного сценария. Турецкая сторона опасается, что возможные военные действия приведут к дальнейшему обострению обстановки в регионе.

При этом Фидан не стал называть возможные сроки операции, её предполагаемые цели или другие подробности. Он подчеркнул лишь, что последствия нового витка противостояния могут оказаться значительно масштабнее сирийского кризиса.