После завершения украинского конфликта Европе необходимо будет восстановить конструктивные отношения с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по итогам встречи глав МИД стран G20 в США.

«Европе также в определённом смысле необходимо примириться с Россией. Необходимо вновь запустить определённые отношения. Это важно», — отметил глава турецкой дипломатии.

Фидан обратил внимание на серьёзные экономические последствия противостояния. По его словам, конфликт наносит значительный ущерб мировой экономике, а особенно заметно его влияние на европейские страны.

Министр напомнил о прежней модели экономического сотрудничества Москвы и европейских государств. Россия поставляла энергоресурсы, которые использовались европейской промышленностью для производства товаров. Затем готовая продукция поступала на рынки, обеспечивая работу торговых, финансовых и других отраслей.

По мнению Фидана, возможное мирное соглашение между Москвой и Киевом не должно ограничиваться только урегулированием отношений двух стран. Оно также создаст предпосылки для пересмотра экономических и политических связей между Россией и Европой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил за сохранение контактов с европейскими политиками, которые готовы обсуждать отношения с Москвой, несмотря на разногласия внутри Евросоюза. По его словам, подобные инициативы заслуживают поддержки, особенно на фоне постоянных призывов ряда стран ЕС усиливать давление на РФ.