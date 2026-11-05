Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность введения возрастного ограничения для участниц женского олимпийского турнира. Организация хочет допускать к соревнованиям только футболисток младше 23 лет, чтобы снизить нагрузку на ведущих игроков, сообщает The Guardian со ссылкой на источники в ФИФА и Международном олимпийском комитете (МОК).

Главная причина возможных изменений — перегруженный календарь женского футбола. По мнению представителей ФИФА, постоянное участие спортсменок в клубных и международных турнирах создаёт чрезмерную нагрузку, особенно для лидеров национальных сборных.

При этом официальное предложение в МОК пока не направлено. По информации британского издания, обе организации готовы обсуждать инициативу, однако для изменения правил потребуются консультации с футболистками, национальными федерациями и другими заинтересованными сторонами.

Нововведения в любом случае не затронут Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе. Правила допуска на турнир уже утверждены, а в отдельных регионах начался отбор. Таким образом, возрастной ценз может появиться не раньше Игр 2032 года в австралийском Брисбене.

Сейчас женский олимпийский футбол не имеет возрастных ограничений. Такая система действует с момента дебюта дисциплины на Играх 1996 года в Атланте. В мужском турнире, напротив, с 1992 года участвуют преимущественно футболисты до 23 лет, а каждой сборной разрешено включать в заявку трёх игроков старшего возраста.

Введение аналогичного ограничения для женщин может вызвать недовольство ведущих футболисток. Олимпиада остаётся одним из главных турниров в женском футболе, а её популярность имеет большое значение для МОК. На Играх 2028 года число женских сборных увеличится до 16, тогда как в мужском турнире выступят только 12 команд.

Дополнительную нагрузку на календарь создаёт сама ФИФА. В январе 2028 года организация планирует впервые провести женский клубный чемпионат мира с участием 16 команд. Турнир состоится всего за полгода до Олимпиады и может серьёзно повлиять на расписание европейских национальных чемпионатов. Представители ФИФА и МОК официально комментировать возможное изменение возрастных правил отказались.