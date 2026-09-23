Фигурант дела главы «Эфко» Кустова признал вину и пошёл на сделку со следствием

Бывший руководитель компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко признал вину по делу основного акционера «Эфко» Валерия Кустова и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом стало известно на заседании Мещанского суда Москвы.

По словам адвоката обвиняемой по делу Екатерины Кустовой, обвинение в том числе опирается на показания Козаренко, который рассказал следствию о других фигурантах. Защита при этом настаивает, что его признательные показания являются формой собственной защиты.

Другой адвокат сообщил суду, что Козаренко уже освобождён из СИЗО под подписку о невыезде.

Ранее Life.ru рассказывал об аресте Половчени, Екатерины Кустовой и других фигурантов дела, связанного с проектом «Транспорт будущего». Тогда сообщалось, что уголовное преследование касается создания беспилотных авиационных систем.